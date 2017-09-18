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Kahramanmaraş’ta Okul Öncesi Huzur Operasyonu

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Kahramanmaraş’ta Okul Öncesi Huzur Operasyonu
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah itibariyle başlayacak 2017-2018 eğitim öğretim yılına saatler kalan il genelinde okul öncesi huzur operasyonu...

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah itibariyle başlayacak 2017-2018 eğitim öğretim yılına saatler kalan il genelinde okul öncesi huzur operasyonu düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik, Terör, Asayiş, Trafik ve diğer birimlerle birlikte 800 polis memuru ile 57 polis ekibi görev aldığı huzur operasyonunda, umuma açık yerler, park ve bahçeler, metruk bina ve inşaatlar, sokak araları, yol ve kavşaklar başta olmak üzere şehir okul bahçeleri ile ara sokaklar kontrol edildi.

Operasyonda; 4 bin 959 şahıs sorgulanırken, değişik suçlardan 323 şahsın kaydı olduğu tespit edildi. 345 yabancı şahıs kimlik kontrolü yapılan operasyonda, uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı.

272 aracın kontrol edildiği operasyonda, 39 araca toplamda 17 bin 773 TL para cezası kesilirken, 4 araç trafikten men edildi. 128 işyerinin kontrol edildiği aramalarda, 2 adet av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kontroller sırasında üzerinde silah ve kesici aletlerle yakalanan 11 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Huzur operasyonda, halk açık alanda alkol tüketimi yapan şahıslar ve üzerlerinde kimlik taşımayan kişiler polis merkezine götürüldü.

Uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Kahramanmaraş Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Yörük Selim Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapan A.S. (23) gözaltına alındı. Uyuşturucu satısının üzerinde ve evinde yapılan aramada 186 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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