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Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu

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Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu
Kahramanmaraş'ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 187 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 187 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.

KOM ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde, 32 ayrı poşet içerisine sarılmış vaziyette 187 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında park halindeki bir araçtan, hemen yanındaki başka bir araca torba boşaltıldığını fark etti. Araçları kontrol etmek isteyen ekipleri gören sürücüler, gaza basıp kaçtı. Kovalamaca, Elbistan-Darende karayolunda son buldu. Araçların önünü kesen KOM ekipleri, sürücüleri etkisiz hale getirdi. Araçlarda aramaa yapan ekipler, otomobillerin içerisinin tavana kadar poşetlerle dolu olduğunu gördü. KOM ekipleri, sıkıca sarılmış vaziyetteki poşetleri açtıklarında içerisinde kubar esrar maddesi olduğunu görünce, her iki aracın sürücüsünü de gözaltına aldı. Tıka basa kubar esrar poşetleri ile dolu olan araçlar İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Araçlardaki uyuşturucu madde dolu poşetler, tek tek tartıldıktan sonra, 2 araçta 187 kilogram kubar esrar taşındığı ortaya çıktı. Uyuşturucu maddenin Diyarbakır ilinden Elbistan'a getirildiği öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin, son dönemin en başarılı operasyonuyla gözaltına alınan A.G. ve M.Ö.'nün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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