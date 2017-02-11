Kahta Halk Eğitim Merkezi Gençleri Yetenek Sınavlarına Hazırlıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Halk Eğitim Merkezi, gençliğe sağlıklı imkanlar oluşturmak ve vatandaşların yetenekleri doğrultusunda başarıya ulaşmalarını...

Adıyaman'ın Kahta ilçe Halk Eğitim Merkezi, gençliğe sağlıklı imkanlar oluşturmak ve vatandaşların yetenekleri doğrultusunda başarıya ulaşmalarını amaçlıyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar ile vatandaşlar KPSS gibi sınavlarda karşılarına çıkan bilgisayarda hızlı yazma teknikleri üzerine eğitim alıyor. Öğrenciler ise güzel sanatlar fakülteleri ve güzel sanatlar liselerinin öğrenci alımında değerlendirmeye aldığı yetenek sınavlarına hazırlıyor.

Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda, memur adayları, bilgisayarda hızlı yazma tekniklerini usta öğreticiler tarafından ders alarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kahta ilçe Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Mehmet Yılanlı yaptığı açıklamada, "Açtığımız kurslar sayesinde halk eğitim merkezimizde güzel sanatlar lisesi ve fakültelere öğrenci hazırlıyoruz. Her yıl yaklaşık 6 öğrencimiz üniversiteyi kazanırken 10 tane öğrencimiz ise güzel sanatlar lisesini kazanıyor. Bunun dışında sosyal aktive amaçlı gelen öğrencilerimizde oluyor. Tüm Kahtalı hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi