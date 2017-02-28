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Kahta İlçesinde Fakülte İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

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Kahta İlçesinde Fakülte İçin İmza Kampanyası Başlatıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin açılması için "Tarım Fakültemi İstiyorum "sloganı ile imza kampanya başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin açılması için "Tarım Fakültemi İstiyorum "sloganı ile imza kampanya başlatıldı.

Kahta'da açılmak üzere YÖK ve Bakanlık tarafından 2015 yılında Adıyaman Üniversitesi bünyesinde kurulması onaylanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Kahta'da açılması için kampanya başlatıldı. İmza kampanyası 7 gün sürecek.

Başlatılan imza kampanyasına Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı ve bir çok vatandaş tarafından destek verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Uzun yıllardır Kahta'mızın özlemlerinden bir tanesi de Adıyaman Üniversitesine bağlı bir fakültenin kurulmasıdır. Bunun için başta Sayın Başkanvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere, Adıyaman milletvekillerimiz yetkililer ile defalarca görüştü. Tabi bu süreç içerisinde Bakan Kurulu kararıyla Adıyaman Üniversitesine bağlı bir Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin kurulması kararı alındı. Cumhurbaşkanımızda bu fakültenin Kahta ilçesinde kurulmasını uygun gördü. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Kahta'ya kurulması için başlatılan bu imza kampanyası inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah bir an önce Kahta ilçesinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulur" dedi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, "22 İlden büyük ilçemizin önünü açacak ve sahip olduğu tarımsal potansiyelini harekete geçirecek olan sulama projeleri ile birlikte ilçemizde kurulacak Tarım Fakültesi ile ancak mümkün olacaktır" dedi.

Kampanyaya destek veren öğrenciler ise fakültenin kurulması için gerekli şartların Kahta'da bulunduğunu belirterek fakültenin Kahta'da kurulması için yetkililerin biran önce hareket etmesini istedi.

Kahta İlçesinde Fakülte İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Kahta İlçesinde Fakülte İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

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