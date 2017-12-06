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Kahta İlçesinde İl Kongresine Hazırlık

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Kahta İlçesinde İl Kongresine Hazırlık
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatında parti içi eğitim ve il kongresi öncesi hazırlık toplantısı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatında parti içi eğitim ve il kongresi öncesi hazırlık toplantısı yapıldı.

AK Parti Kahta ilçe teşkilat binasında düzenlenen toplantıya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, gençlik kolları ve partililer katıldı.

Toplantıda, 24 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleşecek olan AK Parti Adıyaman İl Kongresi öncesi hazırlıklar konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, 24 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile yapılacak olan il kongresine hem ilçe teşkilatı olarak hem de Kahta Belediyesi olarak kongre hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Başkan Yeni, "AK Parti Kahta İlçe Teşkilatı olarak 24 Aralık'ta Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılımı ile yapılacak olan il kongremize hazırız. Bu noktada Belediye Başkanımız Abdurrahman Toprak'ta belediye olarak katkı sağlayacaklarını bizlere ilettiler. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde il kongremiz için canla başla çalışacağız. Kahta ilçe teşkilatımız, mahalle temsilcilerimiz ve köy temsilcilerimiz ile birlikte güzel bir koordinasyon sağlayarak kongremize güçlü bir katılım için büyük çaba göstereceğiz. Emin ki büyük bir katılım sağlayacağız" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman genelinde yapılan hizmetlere dikkat çekerek hizmet noktasından 2017 yılının dolu dolu geçtiğini söyledi. Başkan Erdoğan, "Kuraklık nedeni ile il genelinde yaşanan sıkıntılara ise ivedilikle çözüm bulduk. 2018 yılı için onaylanan 60 trilyonluk ek bütçeden Kahta'ya 6 milyon TL bütçe aktarılacak Bu bütçe ile 2018-2019 yılları içerisinde köylerdeki eksiklikler çok rahat bir şekilde karşılanacak" şeklinde konuştu.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Topak ise konuşmasında, "24 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleşecek olan il kongresine Kahta Belediyesi olarak katkı sunmaya hazırız. İl kongremize katılımın yüksek olması için çok çalışacağız. Üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız. Araç temini ve diğer giderler için Kahta İlçe Teşkilatına 17 bin TL destek vereceğiz" dedi.

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