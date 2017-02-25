Kahta İlçesinde İstikamet Üzere İmam Hatipliler Konulu Konferans Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Kimder) tarafından "İstikamet üzere imam hatipliler" konulu konferans...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Kimder) tarafından "İstikamet üzere imam hatipliler" konulu konferans düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Önder İmam-Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, ilçe kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda dernek üyesi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın selamlama konuşmasını Kimder Başkanı Osman Dündar yaptı. Kimder Başkanı Osman Dündar, selamlama konuşmasında imam hatipli olmanın önemine değinerek, "İmam hatipli olmak zordur, zor iştir ve aslında çok şeydir. İmam Hatipli olmalı, Resulullahı tek önder bilip Kuran ve sünnet çizgisinden sapmamaktır. Asımın nesli gibi olmaktır. Hz. Meryem gibi, Hz. Yusuf gibi iffet ve edep timsali olmaktır. Züleyhalar kapıyı kapatınca ben Allah'tan korkarım diyebilmektir. Başkaları ne der diye değil, Allah ne der diye düşünmektir. Bir imam hatiplinin hedefi olmalıdır. İmam hatipli ortaokul dönemlerinde hangi liseye, lise yıllarında ise hangi üniversiteye gideceğini bilmelidir. Belirlediği hedef doğrultusunda çalışmalıdır. Bence, imam hatipli olmanın birinci özelliği idealinin, hedefinin olmasıdır. Hedefe kitlenip inanmak lazım. İmam hatipli fedakar olmalıdır. İmam hatipli bencil olmaz. Sadece kendisini düşünmez. Hedefine doğru ilerlerken bile ben insanlara nasıl faydalı olabilirim düşüncesiyle hareket etmelidir. İmam hatiplinin kitap okuması gerekir. Şiir, edebiyat, roman ve öykü gibi eserlerin olduğu kitapları mutlaka okuyunuz. İmam hatiplinin elinden kitap düşmemelidir. Bir imam hatipli genç demek ahlakı, duruşu, sözleri ve davranışlarıyla istikamet üzere olmak demektir" diye konuştu.