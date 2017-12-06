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Kahta İlçesinde Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

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Kahta İlçesinde Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor
Adıyaman'ın Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde kilit parke çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde kilit parke çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından yapılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ederken program dahilinde ilçe merkezinde kilit parke taşı olmayan cadde kalmayacağı belirtildi.

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