Kahta İlçesinde Kudüs Eylemi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 36 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahta Gönüllüler Platformu, Amerika Birleşik Devletinin (ABD) Kudüs'ü İsrail'in başkenti...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 36 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahta Gönüllüler Platformu, Amerika Birleşik Devletinin (ABD) Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Kahta 100. Yıl Parkında bir araya gelen platform üyeleri adına basın açıklamasını yapan Kahta Eğitim Bir- Sen Şube Başkanı Mustafa Işık, şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyetin, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlandığını söyledi.

Başkan Mustafa Işık, "İnsanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kudüs'ü işgal eden Siyonist İsrail'e, İsrail'e destek veren ABD'ye ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte tüm insanlığa dönük bu ihtarımızın nedeni de, hedefi de bellidir.

Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına yönelik söylemini fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve onun Başkanı Tramp, ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır. ABD'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs'ü, savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır.

Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs'ün bu vasıflarının yok edilmesine asla izin vermeyiz. Kudüs'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine asla ihanet ettirmeyiz. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için, eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları da, barışı geliştirme ve barış adası Kudüs'ü koruma noktasında çağrımızın muhatabıdırlar.

Korsan İsrail Devleti, Kudüs'ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD, İsrail'in başkentinin Washington olduğunu idrak etmeli. Kudüs, bizim nazarımızda bir mihenktir. Her bir karışı, İlahi vahyi insanlığa bildiren peygamberlerin izlerini taşıması hasebiyle Kudüs, insan olma şuuru, selamete erme bilinci ve sulhun mihengidir" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen basın açıklaması sonrası yapılan duaların ardından açıklamaya katılan katılımcılar dağıldı.