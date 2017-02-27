Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü Yangın Eğitimi Verdi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kahta ilçesine bağlı okul ve kurumlarda oluşturulan yangına müdahale ekiplerine, yangına...

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kahta ilçesine bağlı okul ve kurumlarda oluşturulan yangına müdahale ekiplerine, yangına müdahale eğitimi verildi.

Kahta ilçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlen yangına müdahale konulu eğitim programına Kahta ilçesinde görev alan yangına müdahale ekipleri katıldı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 26735 nolu Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Koordinatörü Metin Akdoğan tarafından ekip üyelerine yangına müdahale ve yangından korunma yöntemleri eğitimi verildi.

Çıkabilecek bir yangına doğru bir şekilde müdahalede bulunulması gerektiğini ifade eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Koordinatörü Metin Akdoğan, "Verilen eğitim programına oluşturulan tüm yangına müdahale ekiplerimiz katıldı. Eğitim programımızda, yangın ile temel bilgi, başlangıç yangınına ya da yayılmış olan bir yangına doğru malzemeyle ve doğru şekilde müdahale edilmesi. Söndürmesi ya da yayılmasını engellemesi hususunda bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.