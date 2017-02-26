  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

Kahta’da Azılı Hırsızlar Son İşlerinde Yakalandı

» »
Kahta’da Azılı Hırsızlar Son İşlerinde Yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 ayrı iş yeri, 2 motosiklet ve hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi, son işlerinde yakayı ele verdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 ayrı iş yeri, 2 motosiklet ve hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi, son işlerinde yakayı ele verdi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet, Girne, Hürriyet ve Fatih Mahallelerinde yapılan 6 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Fatih Mahallesi'nde yaşları küçük 3 şahıs çaldıkları iki motosiklet ile aynı gece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Marketin kapısını kırarak içeri giren şahıslar 10 karton sigara, dizüstü bilgisayar, 450 TL para alarak kayıplara karıştı.

İş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan sıkı takip sonucu şahıslar tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonlarla 6 ayrı hırsızlık olayına karışan F.A. (20), B.K. (16), İ.D. (16), A.D. (16) adındaki şahıslar Samsat ilçesinde çaldıkları motorları satarken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden A.D. (16) denetimli serbestlik ile serbest bırakılırken, F.A. (20), B.K. (16) ve İ.D. (16) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kahta’da Azılı Hırsızlar Son İşlerinde Yakalandı

Kahta’da Azılı Hırsızlar Son İşlerinde Yakalandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mhp Konvoyunda Kaza: 4 Yaralı26 Şubat 2017 Pazar 10:48
  • Rize’de Toprak Kayması26 Şubat 2017 Pazar 10:38
  • Genç Çiftin Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Tahliye26 Şubat 2017 Pazar 10:23
  • Ege’de 135 Göçmen Ve 2 Terörist Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 10:08
  • Sosyal Medyadan Tanıştığı Çocuğu İstismar Etmek İstedi26 Şubat 2017 Pazar 10:03
  • Zeytinburnu’nda Tramvay İle Polis Aracı Çarpıştı26 Şubat 2017 Pazar 09:33
  • Camilere Dadanan Musluk Hırsızı Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 09:13
  • Bir Motosiklete 5 Kişi Bindiler26 Şubat 2017 Pazar 09:08
  • Ölümden Sadece Bir Adımla Kurtuldu26 Şubat 2017 Pazar 09:08
  • Çocuklarının Bakmadığını İleri Süren Kanser Hastası İntihara Kalkıştı26 Şubat 2017 Pazar 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti