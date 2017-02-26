Kahta’da Azılı Hırsızlar Son İşlerinde Yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 ayrı iş yeri, 2 motosiklet ve hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi, son işlerinde yakayı ele verdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 ayrı iş yeri, 2 motosiklet ve hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi, son işlerinde yakayı ele verdi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet, Girne, Hürriyet ve Fatih Mahallelerinde yapılan 6 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Fatih Mahallesi'nde yaşları küçük 3 şahıs çaldıkları iki motosiklet ile aynı gece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Marketin kapısını kırarak içeri giren şahıslar 10 karton sigara, dizüstü bilgisayar, 450 TL para alarak kayıplara karıştı.

İş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan sıkı takip sonucu şahıslar tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonlarla 6 ayrı hırsızlık olayına karışan F.A. (20), B.K. (16), İ.D. (16), A.D. (16) adındaki şahıslar Samsat ilçesinde çaldıkları motorları satarken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden A.D. (16) denetimli serbestlik ile serbest bırakılırken, F.A. (20), B.K. (16) ve İ.D. (16) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.