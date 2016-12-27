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Kahta’da Elektrik Direği Tehlike Saçıyor

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Kahta’da Elektrik Direği Tehlike Saçıyor
Adıyaman'ın Kahta İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde betonarmesi dağılan ve yıkılmak üzere olan direk tehlike saçıyor.

Adıyaman'ın Kahta İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde betonarmesi dağılan ve yıkılmak üzere olan direk tehlike saçıyor.

Kahta İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1341 Nolu sokakta bulunan elektrik direğinin betonarmesinin dağılması nedeniyle içindeki demirler ortaya çıktı. Yaklaşık iki hafta önce bir acın çarpması sonucu betonarmesi dağılan direk mahalle sakinlerini korkutuyor. Elektrik direğinin devrilmesi ile olası bir facianın yaşanacağını kaydeden mahalle sakinleri durumu Cumhuriyet Mahallesi muhtarına iletti. Daha sonra Mahalle Muhtarı, elektrik dağıtım şirketinin yetkililerine vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı iletmesine rağmen iddiaya göre herhangi bir önlem alınmaması, mahallelinin tepkisine neden oldu.

Mahalle sakini Bahattin Salman, "Yaklaşık iki haftadır bu direk böyle duruyor. Endişelerimizi mahalle muhtarımıza söyledik. Sağ olsun muhtarda elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdi. Ondan sonra da kimse ne geldi ne sordu. Bu sokaktan geçen herkes korkuyor. Çok endişeliyiz. Bu direk bütün mahalleyi korkutuyor. Şiddetli bir rüzgar eserse anında yıkılır. O anda kim bu direğin yanından geçerse ölümle burun buruna gelir. Çok büyük tehlike arz ediyor. Allah rızası için yetkililerin biran önce gerekeni yapsın" dedi.

Dağıtım firması yetkilileri ise, konuyla ilgileneceklerini dile getirdiler.

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