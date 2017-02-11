Kahta’da Gençlerden Eğitim Seferberliği

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir araya gelen bir grup genç köy okullarında kütüphane kurmak için kitap toplama seferberliği başlattı.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir araya gelen bir grup genç köy okullarında kütüphane kurmak için kitap toplama seferberliği başlattı.

Ülkenin ve toplumun gelişmesinin yegane yolunun okumaktan geçtiğini söyleyen gençler, köy okullarında bir kitap bulamayan sayısız öğrenci olduğunu ve bunun için kitap toplama seferberliği başlattıklarını söyledi.

Gençler adına konuşan Deniz Özger, "Bizler Kahta Gençlik Merkezi genç gönüllüleri olarak Kahta'nın genç kuşaklarına sahip çıkmak için "Kütüphanemi Paylaşıyorum" sloganı ile kitap toplama kampanyası seferberliğini başlatmış bulunmaktayız.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan, gönüllü üyesi olduğumuz Kahta Gençlik Merkezinde faaliyete geçirdiğimiz "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında "Kütüphanemi paylaşıyorum" sloganı ile kitap toplama kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Kahta Gençlik Merkezi Genç Gönüllüleri olarak bu projeyi hayata geçirmemizin temel nedeni özellikle köy okullarında kütüphanesi bulunmayan okullarımızda eğitim gören kardeşlerimizi sahiplenmek, onların daha geniş bir ufka sahip olması için gerekli olan kitapları temin etmek, yarınlarına ışık tutmak, milli ve manevi duyguların oluşmasına, erdemli ve ahlaklı bireylerin yetişmesi için çaba göstermektir" dedi.

Bu konuda duyarlık gösteren herkese seslenen Özger, " Kenara atıp okumadığınız, veya tavan arasında tozlanmış kitaplarınızı ilçemizdeki köy okullarında eğitim gören kardeşlerimiz tarafından heyecanla okunmasını ve onlarında bir kütüphane sahibi olmasını istiyorsanız desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.