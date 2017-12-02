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Kahta’da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Kahta’da Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Ahmet Gazi Kaya başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Ahmet Gazi Kaya başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Güvenlik toplantısında katılımcılara asayiş konusunda bilgiler veren Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, toplantıya katılanlarla beraber güvenlik seviyesinin değerlendirilmesini yaptı. Toplantıya katılan Muhtarlarla yapılan istişareler yapıldıktan sonra toplantı sona erdi. Toplantı sonunda Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya katılımcılara teşekkür etti.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kavak, Mehmet Kaya, Sırrı Köse, Abuzer Durmuş, Kahta ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Çalıkuşu, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Can, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan ve köy muhtarları katıldı.

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