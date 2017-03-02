Kahtalı Esnaflardan Emniyet Teşkilatına Plaket

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup esnaf, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Başkomiser Serdar Demirel'e ilçedeki başarılı çalışmalarından...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup esnaf, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Başkomiser Serdar Demirel'e ilçedeki başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Kahta esnafı adına, Başkomiser Serdar Demirel'e plaketi takdim eden Fethi Erşahin, Adıyaman'ın huzur kenti olduğunu belirterek, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilçede başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Verilen plaket takdim töreninde konuşan Fethi Erşahin, "Adıyaman ve ilçeleri huzur kenti olarak anılıyorsa burada polisimizin başarılı çalışmaları çok büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde hayatını sürdürebilmesi için emniyet teşkilatımız canla başla çalışıyor. Bizler Kahta halkı olarak emniyet teşkilatımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Hırsızlık, uyuşturucu ve cinayet gibi asayiş olaylarındaki başarıları takdire şayandır. Bilhassa emniyet teşkilatımızın son günlerdeki asayiş uygulamasında göstermiş olduğu başarılar da göze çarpıyor. İlçemizdeki huzur ve asayişin temini noktasında gece gündüz demeden çalışan başta emniyet müdürümüz olmak üzere tüm emniyet mensubu çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.