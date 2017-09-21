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Kahta’ya Son Teknoloji Röntgen Cihazı

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Kahta’ya Son Teknoloji Röntgen Cihazı
Kahta Devlet Hastanesi acil servisine son teknoloji röntgen cihazı alındı.

Kahta Devlet Hastanesi acil servisine son teknoloji röntgen cihazı alındı.

Kahta Devlet Hastanesine alınan son teknoloji röntgen cihazı hastanenin acil servisinde hizmet vermeye başladı. Yeni alınan dijital röntgen cihazının Lateral çekimler yapabilmesi ve 4x4 metre alan içerisinde hareketli çalışma özelliğine sahip olması sayesinde, özellikle kaza geçirmiş travmalı hastaların sedye üzerinde hiç hareket etmeden, daha hızlı, güvenli ve kaliteli çekimlerinin yapılması sağlanıyor. Ayrıca hasta ve hasta yakınları için çok büyük kolaylık sağlarken, aynı zamanda röntgen biriminde çalışan personele zaman kazandırıyor.

Acil Serviste cihazı inceleyen Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Abdulkadir Dost, yeni cihazın görüntü açısından, hasta konforu açısından hem de radyasyon riski açısından son teknolojiye sahip olduğunu ifade etti.

Kahta Devlet Hastanesine kazandırılan teknolojik özelliklere sahip yeni dijital röntgen cihazı sayesinde daha hızlı çekimler yapılabildiğini belirten Dost, "Bu cihaz kaliteli görüntüleme ve hastalarımıza daha hızlı müdahale etme açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Hastalarımızın filmini çekerek direk Pacs sistemine gönderiyoruz. Hekim arkadaşlarımız da anında filmi görüyor ve hastaya müdahale ediyor. Böylelikle teşhis ve tanıda daha ileri bir safhaya gelmiş bulunuyoruz. Yeni cihazımızın bölgemize, ilçemize ve hastanemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Dost, Kahta Devlet Hastanesine kazandırılan son teknolojik cihazlarla birlikte sağlık hizmetindeki kalitelerini yükselttiklerini ifade ederek, "Hem radyoloji alanında hem de diğer hizmetlerin kazandırılması hususunda yoğun mesai harcayan TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın başta olmak üzere, Milletvekillerimize ve Genel Sekreterimiz Sayın Erdoğan Öz'e teşekkürü borç bilirim." şeklinde konuştu.

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