Kahve Yerine Yurtta Maç Keyfi

Elazığ'da öğrenciler, kahve yerine yurtta Beşiktaş Galatasaray derbisini izlediler.

Elazığ'da öğrenciler, kahve yerine yurtta Beşiktaş Galatasaray derbisini izlediler. Üniversite gençliğinin sağlıksız ve güvensiz ortamlarda maç izlemesinin önüne geçmek adına Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün girişimleri sonrası, yurt işletmeleri tarafından yurt yemekhane ve kantinlerinde Süper Lig maçları ücretsiz izlettirilmeye başlandı.

Bugün oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini Elazığ'da Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencileri büyük bir coşku ile izledi.

Maçı izleyen öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya teşekkür etti. Yurt Müdürü Kayahan Topal'da artık sadece barınma ihtiyacını gideren bir kurum olmadıklarını ve belirterek, kendilerine destek veren Genel Müdür Sinan Aksu'ya minnettar olduklarını kaydetti.