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Kahvehaneden Lcd Televizyonu Çaldılar

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Kahvehaneden Lcd Televizyonu Çaldılar
Tekirdağ Malkara'da bir kahvehaneye giren hırsızlar, LCD televizyonu sırtlayıp kayıplara karıştı.

Tekirdağ Malkara'da bir kahvehaneye giren hırsızlar, LCD televizyonu sırtlayıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısını fırsat bilen hırsızlar, Zülfikar Ağa Caddesi'nde S.E'ye ait kahvehanenin kapısını levye ile aralayıp içeriye girdi.

Kasada bulunan demir paraları cebine dolduran hırsızlar, buzdolabının üzerinde bulunan dev ekran LCD Televizyonu sırtlayıp kaçtı.

Mekan sahibinin şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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