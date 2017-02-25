Kaı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım: “Hocalı’da Yaşanan Katliam İnsanlık Ayıbıdır”

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Hocalı katliamının üzerinden 25 yıl geçtiğini belirtti.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Hocalı katliamının üzerinden 25 yıl geçtiğini belirtti.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'nin Hocalı kasabasında yaşanan Ermeni vahşetinin 25. yıl dönümünde derin acı ve üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Yıldırım, "25-26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı kasabasında yaşayan 613 masum kardeşimiz kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden alçakça ve hunharca katledildi. Bin 275 kardeşimiz de esir alınarak Ermeni acımasızlığı ve vahşetine maruz kalmıştır. İnsani ve ahlaki değerleri hiçe sayan, masum insanları hedefleyen bu katliam son yılların en büyük vahşetlerinden birisidir ve büyük bir insanlık ayıbıdır" dedi.

"Sebebi ne olursa olsun, sivil halkların soykırıma tabi tutulmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu derece önemli insanlık ayıbını görmezden gelenleri kınıyor, bu katliamı esefle lanetliyoruz" diyen KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, "Azerbaycanlı soydaşlarımızın yaşadığı insanlık dışı katliamın acısını bizler de yüreğimizde hissediyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Geçmişten bu güne sağlam temellere dayanan Türkiye ve Azerbaycan dostluğu, kardeşliği daha da güçlenerek devam edecek, bizler bu haklı davada her zaman onların yanında ve en büyük destekçileri olacağız. Hocalı Katliamının 25. Yıl dönümünde katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" diye konuştu.