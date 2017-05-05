Kalaşnikoflu Saldırı Kamerada

Adana'da bir kişinin öldüğü, oğlu ile torununun ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya...

Adana'da bir kişinin öldüğü, oğlu ile torununun ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 17 Nisan'da meydana gelen olayda, Yüreğir ilçesi, Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer (56), oğlu Orhan (32) ve torunu Hüseyin Üzer (9) ile birlikte 01 DHR 78 plakalı otomobiliyle kent merkezine giderken, Karataş yolu üzeri Taşçı kavşağında dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce kalaşnikof ve tabancayla ateş açıldı. Olayda Müslüm Üzer öldü, oğlu ve torunu ağır yaralandı.

Saldırının, yaklaşık 10 ay önce Üzer ile A. aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Ali A.'nın (33) öldürülmesiyle ilgili olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki Suriyeli katil zanlısı K.K. ve 5 kişi tutuklandı.

Bu arada, silahlı saldırı anına ait bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen otomobile, katil zanlısının kalaşnikof ile ateş etmesi, ardından bir otomobile binip kaçması, vurulanların ise otomobilden inerek yoldan geçenlerden yardım istemesi yer alıyor.