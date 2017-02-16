Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Oyuncularım bugün elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadele ve karakterini en üst seviyede gösterdi"...

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Oyuncularım bugün elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadele ve karakterini en üst seviyede gösterdi" dedi.

Kadınlar Eurocup karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Reyer Venezia'yı 66-45'lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi bu skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kalaycıoğlu, takımının Revery Venezia karşısında üst seviyede mücadele ettiğini vurgulayarak, "Şu anda Eurocup'taki takımlar arasında ilk dörde kaldık. Şimdi Euroleague'den 4 takım gelecek. 8 takım aramızda eleme oynayacağız. Öncelikle kura çekilecek. Eleme bu şekilde devam edecek. İkinci maçı evinde oynama avantajını sadece biz elimizde tutuyoruz. Normal sezonu en üstte bitiren takım biz olduğumuz için. Oyuncularım bugün elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadele ve karakterini en üst seviyede gösterdi. Hepsini kutluyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. KKTC'nin çok önemli bir temsilcisi olduğumuzun farkındayım. Takımımızı özellikle Avrupa'da finale kadar taşımak en büyük hedefimiz. Bunu gerçekleştireceğimizi umuyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Amacımız onları mutlu etmek. Onların mutlu olması ile biz de mutlu olacağız. Hep beraber bu mutluluğu en üst seviyede yaşamak istiyoruz. Umarım söylediklerimizin hepsini gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

"Hedefimize ulaşmak istiyoruz"

Bir sonraki turun daha zorlu geçeceğini ifade eden Kalaycıoğlu, "Önümüzdeki tur büyük ihtimalle Hatay geliyor. Polonya takımlarının gelme ihtimali var. Ama Euroleague'den gelen takımlar bize göre daha uzun süre bir arada oynayan kadrolara sahip. Oradaki mücadeleler daha sert olacak. Avrupa'da bizim rotasyonumuz biraz daha geniş. O avantajımızı da kullanmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"Hedef kesinlikle final

Yakın Doğu Üniversitesi'nin hedefinin final olduğunun altını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Hedef kesinlikle final. Şu ana kadar yaptığımız işleri normal olarak yapmış olmamız gerekiyordu. Mühim olan bundan sonra yapacağımız. Bir üst tura geçmek. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman başarılı oluruz. Şu anda kendimizi başarılı saymıyoruz. Umarım bu söylediklerimizi gerçekleştiririz."