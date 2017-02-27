Kalben’den Aşk Dolu Konser

Genç ve başarılı şarkıcı Kalben, hafta sonu İzmir Optimum'da gerçekleştirdiği konser ile hayranlarıyla buluştu.

Genç ve başarılı şarkıcı Kalben, hafta sonu İzmir Optimum'da gerçekleştirdiği konser ile hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği akustik konserde şarkıcı, hayranlarıyla birlikte aşk dolu şarkılarını seslendirdi.

Müzik kariyerindeki başarılı çalışmaları ile göz dolduran ve gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturan Kalben, İzmirliler ile Optimum Outlet'te bir araya geldi. Genç yıldızın etrafını çeviren binlerce hayranı imza ve fotoğraf için birbiriyle yarıştı.

Çok sevilen "Haydi", "Saçlar", "Fırtınalar" ve "Sadece" şarkılarını da seslendiren genç şarkıcı, mini akustik konserin ardından imza dağıtarak hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza gününde şarkıları, enerjik ve heyecanlı tavırlarıyla gönülleri bir kez daha fetheden Kalben, sevenleri ile tek tek ilgilendi. İmza gününden saatler önce etkinlik alanını dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gün yaşatan sanatçı, gençlerin coşkulu ilgisinin kendisini hem mutlu ettiğini hem de güç verdiğini dile getirdi.