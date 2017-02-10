Kalbi İki Kez Durdu, 50 Dakika Masajla Kurtuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 1 saat arayla iki kez kalbi duran inşaat işçisi, iki farklı hastanede toplam 50 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 1 saat arayla iki kez kalbi duran inşaat işçisi, iki farklı hastanede toplam 50 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü.

Evli ve 2 çocuk babası Mesut Aran (45) inşaatta çalışırken, meslektaşı ve mesai arkadaşı olan kayınbiraderi Mustafa Yılmaz'a (31) "Göğsümde ağrı var, kendimi kötü hissediyorum" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, eniştesini otomobille Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Acil servis doktorunun istediği tahlil sonuçları beklenirken, Mesut Aran aniden fenalaşıp bilincini kaybetti. Aran'ın kalbinin durduğunun anlaşılması üzerine acil servis ekibi kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren masajla kalbi çalışan Mesut Aran, ambulansla Medical Park Tarsus Hastanesine sevk edildi.

3 damarı tıkanmış

Acil servise girdiği dakikalarda kalbi duran Aran'a burada da 20 dakika kalp masajı yapıldı. Yeniden kalbi çalışmaya başlayan Mesut Aran'a anjiyo işlemi uygulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veli Kaya kalp damarlarından 3'ünün tıkandığını belirledi. Bunun üzerine Aran, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgür Mart ve ekibi tarafından bypass ameliyatına alındı. Bypass ameliyatında, Mesut Aran'ın tıkalı 3 damarı değiştirildi. Aran, 7 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra servise alındı.

Organlar zarar görmemiş

Op. Dr. Özgür Mart, Mesut Aran'ın üst üste iki kez kalbi durmasına rağmen hayatta kalmasının ender görülen bir olay olduğunu belirtti. Op. Dr. Mart, ayrıca beyin, böbrekler ve karaciğer gibi organların bu süreçte zarar görmemesinin de Aran için büyük şans olduğunu söyledi.

Mesut Aran ise ilk acil servise girdiği dakikalardan sonrasını hatırlamadığını, gözünü açtığında kendisini yoğun bakımda bulduğunu söyledi. Aran, "2 kez kalbim durmuş. Yeniden hayata dönmüşüm. Beni hastaneye götüren kayınbiraderime ve müdahale eden tüm doktor, hemşire ve çalışanlara çok teşekkür ederim" dedi.