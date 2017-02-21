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Kaldırım Önünde Yayaların Geçişine Engel Olan Araçlara Ceza Yazıldı

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Kaldırım Önünde Yayaların Geçişine Engel Olan Araçlara Ceza Yazıldı
Adıyaman'da, yayaların ve engellilerin geçişini engelleyen kaldırım önüne hatalı park eden iki araca polis ekipleri tarafından işlem yapılarak araçlar...

Adıyaman'da, yayaların ve engellilerin geçişini engelleyen kaldırım önüne hatalı park eden iki araca polis ekipleri tarafından işlem yapılarak araçlar kaldırıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Adliye Binası yan tarafında kaldırım önüne park eden ve bu park eden araçlardan dolayı kaldırımı kullanamayan engelliler ile vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri belirtilen yere gelerek burada yayaların ve engelli vatandaşların kaldırımı kullanamamasına neden olan 27 BBF 69 plakalı hafif ticari araç ile 01 DMZ 39 plakalı otomobil sahiplerine 95 tl para cezası kesilirken her iki araç sürücüleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün halkın trafiği daha rahat kullana bilmesi için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettikleri bu tür hatalı araç parklarına göz açtırmadıkları belirtildi.

Kaldırım Önünde Yayaların Geçişine Engel Olan Araçlara Ceza Yazıldı

Kaldırım Önünde Yayaların Geçişine Engel Olan Araçlara Ceza Yazıldı

Kaldırım Önünde Yayaların Geçişine Engel Olan Araçlara Ceza Yazıldı

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