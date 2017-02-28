  • BIST 87.478
  • Altın 145,991
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Kaldırımda İnşaat Demirine Takılıp Bina Boşluğuna Düştü

» »
Kaldırımda İnşaat Demirine Takılıp Bina Boşluğuna Düştü
Şişli'de kaldırımda yürürken inşaat demirine ayağı takılarak bir binanın ön boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Şişli'de kaldırımda yürürken inşaat demirine ayağı takılarak bir binanın ön boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Feriköy Paşa Mahallesi Cengiz Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, evine gitmek için kaldırımda yürüyen ilhan Seven (68), kaldırımda bulunan inşaat demirine takıldı. Dengesini kaybeden Seven, 4 katlı bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine çarpan Seven, kanlar içinde yere yığıldı. Yaşlı adamın düştüğü sırada çıkardığı sesi duyan apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, Seven'i düştüğü yerden çıkartarak ambulansa bindirdi. İlk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin kaldırıma konulan inşaat demirlerinden dolayı rahatsız oldukları görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Elmal isimli vatandaş, "Hemen benim yeğenlerime haber verdim, çocukları geldi. Buradan aşağıya düşmüş. Hemen koştuk acili aradık, kaldırdık ambulansa koyduk. Durumu iyi değil. İki kulağından da kan geliyordu" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malatya’da Bağ Evi Yangını28 Şubat 2017 Salı 21:58
  • Antalya’da Tır Ve Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 21:03
  • Mazıdağı’nda El Yapımı Patlayıcı Bulundu28 Şubat 2017 Salı 21:03
  • Botları Batmak Üzere Olan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı28 Şubat 2017 Salı 20:58
  • Bodrum’da Emekli İngiliz Polisi Ölü Bulundu28 Şubat 2017 Salı 20:38
  • Film İzler Gibi Yangını İzlediler28 Şubat 2017 Salı 20:23
  • Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 20:18
  • Uşak’ta Fuhuş Operasyonu28 Şubat 2017 Salı 19:53
  • Hırsızlar Aküsü Olmayan Otomobili Çalmaya Kalktı28 Şubat 2017 Salı 19:03
  • Balıkesir’de Fetö’den Eski 15 Polis Tutuklandı28 Şubat 2017 Salı 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti