’Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi’nin İlk Etabı Tamamlandı

Çanakkale'de, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Çanakkale'de, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirdiği "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi'nin ilk etabı tamamladı.

Çanakkale'de, Türkiye Satranç Federasyonunun FETÖ hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz haftasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen şehit ailesi ve çocuklarına yönelik gerçekleştirilen "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi'nin kapanış töreni gerçekleşti. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Dr. Firuz Erdil, Spor Şube Müdürü Sedat Bektaş, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maden, Çanakkale İl Temsilcisi Yasemin Kaçar, şehit aileleri ve şehit çocukları katıldı.

'Kale Gibi Gelecek-Satranç Eğitim Projesi" kapsamında yaklaşık 100 şehit çocuğuNA Çanakkale'deki ilk etapta satranç eğitimi verildi. Projede katılımcılarının satranç bilgilerine göre dört ayrı grup oluşturuldu. Kapanış töreninde konuşan TSF Başkanı Gülkız, "Beş gün önce ülke genelinde ses getiren ve son derece özel "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi'ni Çanakkale'de başlattık. "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi'ni hayata geçirmenin, bir parçası olmanın benim için anlamı çok büyük. Projemiz ile gençlerimizin kale gibi sağlam, kale gibi güçlü bir gelecek kurmasına aracılık etmek istedik" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Bu proje çocuklarımızın geleceğinde yeni bir umut, ışık olacaktır. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin fikir annesi olduğu projeyi şehitler diyarı Çanakkale'de misafir etmekten onur duyduk. 13-19 Temmuz tarihleri arasında projenin ilk aşamasının Çanakkale'den başlatılmasından onur duyduk. Gelecek nesiller için atılan adımlar çok değerli. Satranç sporunda atılan adım ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Proje ile şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımızın hayatında yeni bir sayfa açılacağını umut ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra proje kapsamında eğitim alan ilk 8 sporcuya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve TSF Başkanı Gülkız Tulay tarafından hediyeleri verildi. Ödül töreni, protokol üyelerinin satranç eğitimine katılan şehit çocukları ve ailelerine katılım belgesi ile altın madalyaları vermesiyle son buldu.