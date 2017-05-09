'Kale Yolu' şehrin trafiğini rahatlatacak

Amasya Belediyesi alternatif yol çalışmaları kapsamında devam eden İhsaniye Mahallesi'ni Hızırpaşa ve Şeyhcui Mahalleleri'ne bağlayacak olan 'Kale Yolu' inşaatı çalışmalarında sona gelindi.

Amasya Belediyesi alternatif yol çalışmaları kapsamında devam eden İhsaniye Mahallesi'ni Hızırpaşa ve Şeyhcui Mahalleleri'ne bağlayacak olan 'Kale Yolu' inşaatı çalışmalarında sona gelindi. Yol çalışmasının büyük oranda tamamlandığını ve hizmete açıldığını, yakın zamanda da satı kaplama asfaltı yapılarak tamamlanacağını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

"Bu yolun açılması ile İhsaniye Mahallesi, Hızırpaşa ve Şeyhcui Mahalleleri'ne bağlanarak şehir trafiği rahatlayacak, ulaşım daha kolay hale gelecek. Amasya Belediyesi olarak halkımıza daha yaşanılabilir alanlar sunmak için Belediyemizin bütün birimleri başlatmış olduğumuz çalışmaları en kısa zamanda bitirmek için gereken hassasiyeti ve çabayı gösteriyor. Bu çalışmada emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum."

Ferhat LAP / AMASYA