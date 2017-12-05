Kaleiçi, Travel Turkey İzmir’de

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek Travel Turkey İzmir-Turizm Fuar ve Kongresi'ne Kaleiçi'ni taşıyor.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek Travel Turkey İzmir-Turizm Fuar ve Kongresi'ne Kaleiçi'ni taşıyor. Fuarda 70 metrekarelik standında Muratpaşa, tarihi Kaleiçi evi, Üç Kapılar ve Yivli Minare konseptiyle yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Kültür Mirası'nın bir parçası haline getirmeye çalıştığı Kaleiçi'ni Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri Travel Turkey İzmir - Turizm Fuar ve Kongresi'ne taşıyor.

Konsept Kaleiçi

Fuar İzmir'de, 7 - 10 Aralık tarihleri arasında 11'inci kez kapılarını açacak turizm fuarı ve kongresinde Muratpaşa Belediyesi, 70 metrekarelik standında tarihi Kaleiçi evi, Üç Kapılar ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne giren Yivli Minare Camii'nin en özgün yapısı minaresinin figüratif çalışmalarıyla taşıyacak.

Kaleiçi'nin tanıtımı

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi'nin Antalya'nın kitle turizminde yakaladığı başarının çeşitlendirilmesinde en önemli değeri olduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal, bu değeri turizm hareketliliğinin merkezinde tutmak için ITB Berlin, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT gibi dünya çapında önemli fuarlarda Kaleiçi'ni tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünya mirası hedefi

Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travel Turkey İzmir'de de aynı konseptle yer alacaklarını kaydeden Başkan Uysal, "Kaleiçi'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alma hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hedef, bizim açımızdan, değerlerimizi paylaşabilmek, kentlerimizi, bilincimizi dünyayla entegre edebilmek, birlikte yaşam kültürünü inşa edebilmek anlamı taşıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne bu entegreyi sağlayan ve markalaştıran bir güvence olarak bakıyoruz. Bu çerçevede Kaleiçi'nin tanıtımı için çalışmalarımıza devam ediyoruz."