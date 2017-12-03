Kalibya World Otel Nisan'da açılıyor

Ünye'deki ilk ve tek 5 yıldızlı otel olan ve yangın sonucu büyük hasar gören Kalibya World Otel'in açılış tarihini Belediye Başkanı Çamyar açıkladı: 'Nisan ayı sonunda hizmete açılacak'

Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki ilk ve tek 5 yıldızlı otel olan Kalibya World Otel'in açılış tarihi belli oldu. İki kez yanan otelde çalışmalar sürerken, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da, otelin Nisan ayı sonunda açılacağını söyledi. Katıldığı 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Çamyar, "Şu an çalışmalar sürüyor. Bu kongrenin de yapılacağı yer olan Kalibya World Otel'in Nisan ayında yeniden turizme kazandırılacağını belirtmek istiyorum" dedi. Kalibya World Otel, geçtiğimiz Mayıs ayında talihsiz bir kaza sonucu yanarak, büyük hasar görmüş ve kullanıma kapatılmıştı. Otel, yangının ardından bir kaç ay sonra yeniden yanmış ve yine büyük hasar görmüştü.

Hamza ALP / ÜNYE