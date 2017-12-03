  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Kalibya World Otel Nisan'da açılıyor

»
Kalibya World Otel Nisan'da açılıyor
Ünye'deki ilk ve tek 5 yıldızlı otel olan ve yangın sonucu büyük hasar gören Kalibya World Otel'in açılış tarihini Belediye Başkanı Çamyar açıkladı: 'Nisan ayı sonunda hizmete açılacak'

Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki ilk ve tek 5 yıldızlı otel olan Kalibya World Otel'in açılış tarihi belli oldu. İki kez yanan otelde çalışmalar sürerken, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da, otelin Nisan ayı sonunda açılacağını söyledi. Katıldığı 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Çamyar, "Şu an çalışmalar sürüyor. Bu kongrenin de yapılacağı yer olan Kalibya World Otel'in Nisan ayında yeniden turizme kazandırılacağını belirtmek istiyorum" dedi. Kalibya World Otel, geçtiğimiz Mayıs ayında talihsiz bir kaza sonucu yanarak, büyük hasar görmüş ve kullanıma kapatılmıştı. Otel, yangının ardından bir kaç ay sonra yeniden yanmış ve yine büyük hasar görmüştü.

Hamza ALP / ÜNYE

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli kayınpederi için transfer lifti yaptı02 Aralık 2017 Cumartesi 16:07
  • Çorum üst lige savunma ile çıkar02 Aralık 2017 Cumartesi 16:01
  • Devlet baba yardım elini uzattı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:41
  • Tokat RES'de türbin sayısı şok etti02 Aralık 2017 Cumartesi 15:21
  • KASMİB'ten yerli oto atağı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:09
  • Türkiye ayda kaç fındık ihraç etti?02 Aralık 2017 Cumartesi 15:02
  • Yatak odamıza kadar giren robotlar dost mu düşman mı?02 Aralık 2017 Cumartesi 14:57
  • Doğtaş Kelebek Mobilya bu yıl da ‘Sektörünün En Beğenilen Şirketi’ seçildi02 Aralık 2017 Cumartesi 14:54
  • ‘Orta Gelir Eşiği’ Dijital Dönüşümle Aşılır!02 Aralık 2017 Cumartesi 14:52
  • Migros Engelsiz Mağazalarında İşaret Dili Bilen Çalışanlar02 Aralık 2017 Cumartesi 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti