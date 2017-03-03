Kalıcı işlerle uğraşmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen 3. Milli Kültür Şurası'ndaki konuşmasında, üç gün sürecek toplantılar sonunda yayınlanacak şura sonuç raporunun kültür ve sanat politikalarının geleceğine ışık tutmasını, yeni bir kültür hamlesine vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

"Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır." diyen Erdoğan, "Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan, günlük üretilip, günlük tüketilen işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız. Özellikle gençlerimizi, bir ustanın, bir üstadın dizinin dibinde oturtarak gerçek sanat ve kültürü öğrenmeye teşvik etmeliyiz. Benim siyasetteki tecrübem bunu gösteriyor. Kültürün her alanında birikimimizi sahiplenecek, değerlerimizi yaşatacak çalışmaları ön plana çıkarmalı ve desteklemeliyiz. Televizyonun, internetin, özellikle de sosyal medyanın kültürümüzü adeta yeyip bitirmesine göz yumamayız. Tam tersine bu imkanları, kendi kültürümüzü yeni kuşaklara aktarmak konusunda etkin bir şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız." dedi.