Kaliforniya’da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

ABD'nin Kaliforniya eyaleti kıyılarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaliforniya eyaleti kıyılarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti kıyılarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaliforniya eyaleti kıyılarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
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