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Kaliteli hizmete belge

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Kaliteli hizmete belge
TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğü uzmanları tarafından denetime tabi tutulan Samsun Ticaret Borsası, Müşteri Memnuniyeti Belgesi'ni Karadeniz’de alan ilk borsa oldu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Samsun Belgelendirme Müdürlüğü Uzmanları tarafından, Karadeniz Bölgesi’nde kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti konusundaki ilk belge Samsun Ticaret Borsası'na verildi. Öncesinde TS EN ISO 9001/2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ni alan Samsun Ticaret Borsası'na, uzun bir süredir gerçekleştirilen tetkik ve incelemelerin sonucunda diğer özel ve resmi kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edecek bir hizmet anlayışı ile TS ISO 10002/20015 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Belgesi verildi.

Belge, TSE Samsun Müdürü Erol Kaygı tarafından Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı’ya takdim edildi. TSE Belgelendirme Müdürü Kaygı, kalitenin bir yaşam tarzı ve sonsuzluğa uzanan bir yolculuk olduğunu ifade ederek, borsayı başarısından dolayı kutladı. Genel Sekreter Ahmet Aliyazıcı ise, en başından beri bu kalite yolculuğunda kendilerinden desteğini esirgemeyen Başkan Sinan Çakır ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bu başarıya imza atan tüm personele teşekkür etti. 

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