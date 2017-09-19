Kalkınma Bakanı Elvan, Mersinli İşadamlarıyla Bir Araya Geldi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Ticaret Borsasının (MTB) 90'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Mersinli işadamlarıyla...

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Ticaret Borsasının (MTB) 90'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Mersinli işadamlarıyla bir araya geldi.

Mersin Ticaret Borsası'nın 90'ıncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Tescil rekortmenlerine ödüllerinin de verildiği geceye Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Elvan'ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanı ve MTB Meclis Başkanı Hüseyin Arslan, TOBB Konsey Başkanı ve MTB Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, iş dünyasının temsilcileri ve siyasiler katıldı.

"Bir kentin gelişmesinde geçmişten gelen birikimleri ve kültürü son derece önemli"

Bakan Elvan, gecede yaptığı konuşmada, kalkınmada ve gelişmede önem arz eden, kritik olan bazı konular olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin, gelişmiş bir kent için o kentin geçmişten gelen birikimleri ve kültürü son derece önemli olduğunu vurguladı. Bir kentin geçmişten gelen bir ticaret kültürü, ilkel de olsa bir sanayisi varsa onun etkilerinin bugün de görülebildiğini belirten Elvan, "İkincisi elbette potansiyeli ki, Mersin'in inanılmaz bir potansiyeli var. Hangi açıdan bakarsanız bakın, bir tarım, sanayi, turizm, sağlık, ticaret şehridir. Tüm sektörleri sayabilirsiniz, çünkü bu sektörlerin tamamında Mersin'in inanılmaz bir potansiyeli var" dedi.

"Kavga ederek veya birini kötüleyerek ilimizi bir üst basamağa çıkaramayız"

Mersin'in bu potansiyeli yeterince kullanamadığına işaret eden Elvan, bunun için öncelikle hiçbir zaman günübirlik, kısa vadeli düşünmemek gerektiğinin altını çizdi. Elvan, "Eğer gerçekten o ilimizin gelişmesini, kalkınmasını istiyorsak orta ve uzun vadeli bir bakış açımız olmalı. Gözümüzü kapattığımızda nasıl bir Mersin hayal ettiğimizi görebilmeliyiz. Bu da ortak akılla olur. Peki, bu ortak aklı nasıl sağlayacağız? Bir tarafta kamu kurum ve kuruluşları, hükümet diğer tarafta STK'lar bir bütün olarak, elbette her birimizin farklı düşüncesi, yaklaşımları olacak ama bunlar bizi biz yapan değerler. Farklı düşünmemiz bir dezavantaj değil, avantajdır. Çünkü ne kadar çok ve farklı düşünce ortaya çıkarsa biz doğruyu ve rasyoneli o kadar iyi ve hızlı buluruz. Ortak akıl hiçbir zaman hata yapmaz. Onun için MTB, MTSO, kamu kurum ve kuruluşlarımız ortak akıl ruhunu içten benimsemeli ve o çerçevede yaklaşımları ortaya koymalıyız. Kavga ederek veya birini kötüleyerek ilimizi bir üst basamağa çıkaramayız. Ancak biz dayanışma içerisinde olursak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edersek o zaman başarılı oluruz" diye konuştu.

Kalkınmada üçüncü önemli hususun sahiplenme duygusu olduğunu dile getiren Elvan, Mersin'e birlikte sahip çıkacaklarını vurguladı.

"Hükümetimizin başarısında STK'ların çok önemli bir yeri vardır"

AK Parti hükümetleri olarak 2023 hedeflerini ortaya koyduklarını, ortaya koyarken de STK'ların, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün büyük katkıları olduğunu ifade eden Elvan, 2023 hedeflerine tüm ticaret ve sanayi odalarının, borsaların odaklandıklarını ve kenetlendiklerini söyledi. Elvan, "15 yıl önce kalkınmaya yönelik değişik programlara katıldığımızda, "nasıl bir kent istiyorsunuz, hayal ediyorsunuz" diye sorduğumda genellikle cevap alamıyordum ama bugün nereye giderseniz gidin bunun cevabını alabiliyorsunuz. Bunda elbette bizlerin de katkısı olmuştur ama en az bizim katkımız kadar da TOBB gibi birçok STK'nın da çok önemli katkıları olmuştur. Türkiye'de STK'larımız son derece önemlidir ve bizim hükümetimizin başarısında da STK'ların çok önemli bir yeri vardır. Belki bu çok bilinmez ama Rifat Hisarcıklıoğlu çok iyi bilir, sizlerden gelen sorunlar bize aktarıldığı zaman çözüm için nasıl, ne yapabiliriz arayışına giriyoruz. İşte birliktelik budur" şeklinde konuştu.

"Lütfi Elvan'ın tek başına Mersin için yapabileceği şeyler sınırlıdır" diyen Elvan, "Ne yapacaksak biz hep birlikte yapacağız. Elbette biz sizin önünüzü açacağız. Tıkanan o yolları açacağız, daralan damarları genişleteceğiz ama bunu birlikte yapmamız gerekir. Bunları ancak birlikte başarabiliriz" dedi.

Çukurova Havalimanının yapımına başladıklarını, 4 Ekim tarihinde de üst yapımı için teklifler alınacağını bildiren Elvan, bir an evvel 30 milyon yolcu kapasiteli havalimanını hizmete sunmak istediklerinin altını çizdi. Karayolları ile ilgili halen devam eden 28 projeleri bulunduğu bilgisini veren Elvan, şunları söyledi:

"Karayolu projeleri dışında TCDD projelerimiz devam ediyor. Karaman-Ulukışla arasındaki tünel çalışmalarız sürüyor. Gaziantep, hatta Habur'a kadar uzanan demiryolu çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaları yakıdan takip ediyorum. Bunların hepsini birlikte gerçekleştireceğiz."

Üreticiye yeni destek müjdesi

Önemli sektörlerden birinin de tarım olduğunu ifade eden Elvan, "Narenciye üretimimiz var, doğrudan ihraç ediyoruz. Peki bunun katma diğerini arttırıp konsantre veya daha değişik formlarda satabilir miyiz? Bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle Mersin'in buna ihtiyacı var. Narenciye konusunda herhangi bir ülkede tıkanıklık olduğu uzaman milli bir dar boğaza giriyoruz. Bu darboğazı birlikte açmak zorundayız. Onun için daha uzun süre saklanabilen konsantre ürünlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bazı yatırımcıların bu alanda yatırım yapmalarını sağlayacağız, biz de gereken her türlü desteği vereceğiz. Yine üreticiden tüketiciye kadar uzanan bu hatta sıkıntıların başında zayiat oranlarının yüksekliği geliyor. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı da yüksek. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, ambalaj, depolama, soğuk zincir oluşturma aşamalarında destekler vereceğiz. Bu konuda standartlar belirleyeceğiz ki, bunlar Ekim sonu itibariyle yayınlanmış olacak. Şu an çalışmalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tamamlanmak üzere. Bu yolla tarım kesimini destekleyen bir mekanizmayı oluşturmuş olacağız ki, tarım son derece önemli. Birçok alanda birinci sıradayız ama katma değeri düşük halde bunları satıyoruz. Katma değeri yüksek bir halde satış ve üretimin yolunu birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

"Bizim gideceğimiz başka bir ülke yok"

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Elvan, "Birliğimizi, beraberliğimizi idame ettirelim. Bu ülke bizim. Bizim gideceğimiz başka bir ülke yok. Allah'ın izni ile hiçbir zaman ezanlar susmayacak, bayrağımız inmeyecektir. Bizden sonraki nesillere güzel, güçlü bir ülke bırakmak durumundayız. Biz bu güce, potansiyel sahibiz. Gelin hep birlikte kenetlenelim ve ülkemizi çok daha güçlü, müreffeh bir noktaya eriştirelim" ifadelerini kullandı.

"MTB Türkiye'deki örnek borsalardan biri"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Mersin tarımının bu kadar gelişmesinde MTB'nin çok büyük katkısı olduğunun altını çizdi. MTB'nin akredite, 5 yıldızlı bir borsa olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Londra, Paris, Berlin borsaları üyelerine hangi standartlarda hizmet veriyorsa MTB'de o standartlarda hizmet veriyor. Narenciye ve bakliyatta ülkemizin lider borsası. MTB aynı zamanda Türkiye'de ilklerin de borsası. 1927'de henüz yeni kurulmuşken MTB'yi kuranlar, o zamanki teknolojiye, haberleşme kıtlığına rağmen telsiz sistemi kurmuş, İstanbul ve Liverpool Ticaret Borsası'na bağlanmak için. Bugün de MTB bir ilki başardı, 2 yıl önce kurdukları bakliyat tohum şirketi ile üreticilere sertifikalı tohum dağıtılıyor, aynı zamanda onlara alım garantisi veriliyor. MTB Türkiye'deki örnek borsalardan bir tanesidir. Tarım ve hayvancılık fiyatlarının güvenli ve sağlıklı oluştuğu ortamların başında gelmektedir. Türk tarım tarihinin 50 yıllık hayali ürün ihtisas borsasının kurulması için Bakanlar Kurulundan karar çıktı. MTB de Türkiye Ürün İhtisas Borsasının ortağı olacak. Artık hem üretici hem tüketici hem de sanayici güvende olacak, fiyat hareketlerinden etkilenmeyecek. Ürün senetleri artık bir yatırım aracı olacak. Ürün senedini teminat olarak gösterebilecek. Tarım ve hayvancılık ürünlerini fiyatları en önemlisi artık ülkemizde belirlenecek, yurtdışında belirlenmeyecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve Hisarcıklıoğlu, tescil rekortmenlerine ödüllerini verdi.