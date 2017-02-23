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Kalkınma Bakanı Elvan’ın Mardin Ziyareti

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Kalkınma Bakanı Elvan’ın Mardin Ziyareti
Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Mardin'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Mardin'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir otelde düzenlenen Cazibe Merkezleri Programına katıldıktan sonra bazı ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğüne gelen Bakan Elvan, ardından Birinci Cadde esnafını ziyaret etti. Ayaküstü esnaf ile sohbet eden Bakan Elvan, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Daha sonra Kırklar Kilisesi'ne geçen Bakan Elvan, Kilise hakkında Başpapaz Gabriyel Akyüz'den bilgi aldı. Bakan Elvan, ÇATOM'u da ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Elvan, şu anda bölgede 40'ın üzerinde ÇATOM'u hizmet verdiğini belirterek, bu merkezlerde el emeği göz nuru ürünlerin üretildiğini aktardı. Bakan Elvan, "ÇATOM'larda üretilen ürünler satış merkezlerinde satışa sunuluyor. Elde edilen gelir de bunları üreten hanımlara veriyoruz. Dolayısıyla kadınlar için bir gelir kaynağı oluyor. Bunları inşallah önümüzdeki dönemlerde daha da yaygınlaştıracağız. Ben GAP İdaresi Başkanlığına ve buralarda emeği geçen kadınlara teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Elvan, 700 yıllık tarihi Kasımiye Medresesini de gezdi.

Kalkınma Bakanı Elvan’ın Mardin Ziyareti

Kalkınma Bakanı Elvan’ın Mardin Ziyareti

Kalkınma Bakanı Elvan’ın Mardin Ziyareti

Kalkınma Bakanı Elvan’ın Mardin Ziyareti

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