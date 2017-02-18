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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke’de Nikah Şahidi Oldu

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke’de Nikah Şahidi Oldu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Silifke ilçesinde AK Parti Silifke Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kurt'un nikah şahitliğini yaptı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Silifke ilçesinde AK Parti Silifke Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kurt'un nikah şahitliğini yaptı.

Genç çiftlerin nikah şahitliğini Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin yaptı.

Silifke Belediye Düğün salonunda AK Parti Silifke Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kurt ve Ayşe Şahin'in düğün merasimine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Evlan, "Bu mutlu günde sizlerle birlikte olmak sizlere eşlik etmek sizlerle şahitlik etmek için buradayım. Benim için önemli bir gür gün. Bakın ne güzel bir ortamdayız. Hep birlikteyiz. Silifke'nin güzel insanları ile hep birlikteyiz. Birlikte bu gençlerimizin günlerine ortak oluyoruz. Genç kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Elbette evlilikte zaman zaman sıkıntıya düşeceğimiz durumlar olacak. Bu türlü durumlarda birimiz diğerine, diğerimiz ötekine destek olacak. Ne kadar destek olursak mutluluğumuz artar. Sadece mutlu günlerde değil. Sıkıntılı günlerde birbirinize sahip çıkacağız. İnşallah vatana millete devletine bayrağına sadık evlatlara sahip olursunuz. Bu evlatlarınız vatanına milletine hizmet eder. Çocuklarınız sizler gibi vatanına sahip çıkar inşallah. Aile cüzdanını kızıma teslim ediyorum. Silifke'mizin güzel insanları ile birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Silifkemiz'in eksikliğini teker teker gideriyoruz. Yatırımla ilgili neyiniz eksikse her birini yerine getiriyoruz. Tamamlıyoruz. Allah'ın izniyle sizlere hizmet edeceğiz. Sizlerin hizmetkarı olarak yola çıktık. Yörük bir kardeşiniz olarak 24 saat çalışıp sizlere hizmet edeceğiz. Hep birlikte Silifkemiz'e hizmet etmek için çalışacağız" dedi.

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