Kalkınma Bakanlığı Ve Gaün Bap Destekli Proje Tamamlandı

Kalkınma Bakanlığı'na bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi tarafından ortaklaşa...

Kalkınma Bakanlığı'na bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi tarafından ortaklaşa desteklenen İslahiye'de Tıbbi, Aromatik ve Süs Bitkilerinin Yetiştiriciliğinin Uygulanması projesi tamamlandı.

Proje kapsamında Gaziantep İslahiye yerleşkesinde 2 bin 74 metrekare kapalı sera sistemi kurularak, faaliyete geçirildi. Yürütücülüğünü GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu adına Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Haci Ahmet Deveci'nin yaptığı projede, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Nur, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Pehlivan ve Yrd. Doç. Dr. Negar Ebrahım Pour Mokhtarı'nın araştırmacı olarak görev aldı. Kurulan sera ilçeye sektörel anlamda üretim ve pazarlama sonucu sağlayacağı ekonomik katkılarının yanında, İslahiye Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri için uygulamalı eğitim imkanı da sunacak.

Proje hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Haci Ahmet Deveci, İslahiye ilçesinin il merkezine 90 km olan uzaklıkta olması sebebiyle kentin kaynaklarından yararlanma açısından şanssız bir konumda olmasına rağmen tarıma elverişli toprak ve iklim yapısı ile ağırlıkla tarımsal faaliyetlere dayalı canlı bir ekonomik yapıya sahip olduğunu söyledi. İlçede tarım sektörü gelişmiş olmasına rağmen, tarım sektörü büyük ölçüde üzüm ve biber ürünleri yetiştiriciliği ile sınırlı olduğunu, bunun da ilçe ekonomisinin hak ettiği yerlere gelmesinin önüne geçtiğini ifade eden Deveci, "Yapımı tamamlanan ve faaliyete geçirilen sera ile Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım programında eğitim gören öğrencilerimiz açısından uygulama sahası oluşturulması ve öğrencinin sahada deneyiminin arttırılmasıyla nitelikli teknik personel ihtiyacının karşılanmasında büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.