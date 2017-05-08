Kalp Hastalığında Yaş Engel Teşkil Etmiyor

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, "Kalp hastalığında yaş artık çok büyük bir engel teşkil etmiyor. Takvim yaşı ilerlemiş...

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, "Kalp hastalığında yaş artık çok büyük bir engel teşkil etmiyor. Takvim yaşı ilerlemiş olsa bile çok başarıyla kalp ameliyatları yapılabiliyor" dedi.

Gözde Akademi Hastanesi doktorlarından Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, takvim yaşı ilerlemiş kalp hastalarına başarılı kalp operasyonlarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Her göğüs ağrısı kalp krizi değildir"

Katrancıoğlu, her göğüs ağrısının kalp krizi olmadığına dikkat çekerek, "Ama göğüs ağrısı olan hastalarda kalk krizi olma olasılığı yüksektir. Kalk krizi olduğunda da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. O nedenle göğüs ağrısı olan hastaları çok önemsiyoruz. Göğüs ağrısı olan hastalarda da kalp krizi olmadığının öncelikle gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

Kalp krizi olabilmesi için bası risk faktörlerinin olduğunu kaydeden Katrancıoğlu, şunları söyledi:

"Bu risk faktörlerinin başında hastanın yaşı geliyor. Belirli bir yaştan sonra kalp krizi görülme riski artıyor. Bunun dışında hastalarımızda şeker hastalığı, yüksek tansiyon, sigara içiciliğinin olması kalp krizi olma ihtimalini artırıyor. Bunların yanında eğer aile öyküsü varsa buda hastalarımızda göğüs ağrılarının bir kalp krizi belirtisi olabileceği anlamına geliyor."

"Kalp hastalığında yaş çok büyük bir engel teşkil etmiyor"

Katrancıoğlu, takvim yaşı ilerlemiş kalp hastalarının, başarılı operasyonlarla sağlıklarına kavuştuklarını ifade ederek, "Gelişen teknolojiyle beraber artık kalp hastalarında kalp engelleri yaşa bağlı olmaktan çıktı. Artık kalp hastaları, ilerleyen yaş gurubunun hastalığı haline geldi. Ülkemizde ve dünyada insan ömrünün uzamasıyla beraber ilerlemiş yaşlarda kalp hastalıkları ortaya çıkıyor. Bu ilerlemiş yaşlardaki kalp hastaları daha önceden ameliyat edilmesi konusunda bazı sıkıntılar, bası çekincelerimiz varken şuanda bu çekinceleri daha da azaltmış durumdayız. Hastanemizde 91 yaşındaki bir hastamıza kalp ameliyatı yaptık. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamız, "eğer bu ameliyatın böyle olacağını bilseydim, yıllarca ameliyat olmadan beklemez, son dakikaya kadar ertelemezdim" dedi. Kalp hastalığında yaş artık çok büyük bir engel teşkil etmiyor. Önemli olan hastanın genel kondisyonu, durumu. Eğer hastanın biyolojik yaşı çok ilerlememiş ise, takvim yaşı çok fazla bir önem arz etmiyor. Takvim yaşı ilerlemiş olsa bile çok başarıyla kalp ameliyatları yapılabiliyor" diye konuştu.