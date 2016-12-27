Kalp Krizi Geçiren Başkan Çoban’ın Sağlık Durumu İyi

Dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın sağlık durumunun...

Dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Başkan Çoban'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hastanede dinlendiği belirtti. Savaş, Başkan Çoban'ın bilincinin açık olduğunu doktorlar izin vermediği için ziyaretçi kabul edilmediğini ifade eti.

Öte yandan, göğüs ağrısı şikayeti ile kentteki özel bir hastaneye başvuran Başkan Çoban'ın yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği belirlenmesi üzerine hemen müdahale edildiği ve tıkalı olan iki damarına anjiyo yapılarak stent takıldığı aktarıldı.