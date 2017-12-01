  • BIST 103.243
  • Altın 161,923
  • Dolar 3,9413
  • Euro 4,6910
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Kalp Krizi Geçiren Chp’li Kadın Kolları Başkanı Kurtarılamadı

» »
Kalp Krizi Geçiren Chp’li Kadın Kolları Başkanı Kurtarılamadı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvenç geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvenç geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

CHP Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvenç kalp krizi geçirdi. Adana'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Güvenç açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından iç kanama geçirdiği anlaşılan Dilek Güvenç hayatını kaybetti. Güvenç'in cenazesi bugün Osmaniye'de cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Osmaniye Asri mezarlığında toprağa verilecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan’ın Sorunları Azerbaycan’da Ele Alınıyor01 Aralık 2017 Cuma 11:03
  • Başbakan Yıldırım: "Pkk Terör Örgütünün Bir Daha Belini Doğrultmasına İmkan Yoktur"01 Aralık 2017 Cuma 10:58
  • Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ:01 Aralık 2017 Cuma 10:58
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Ak Parti Kurmaylarıyla Bir Araya Gelecek.01 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • Ak Parti İl Genel Melis Üyeleri Aylık Olağan Toplantısı Yapıldı01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Çaturoğlu, Zonguldak’ın Sıkıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Anlattı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Nail Caner, Chp Şaphane İlçe Başkanı Oldu01 Aralık 2017 Cuma 09:43
  • Başkan Gençer, Büyükşehir Başkanı Kafaoğlu Ayvalık İçin Buluştu01 Aralık 2017 Cuma 06:13
  • Dışişleri Bakanlığı, Sözde “Ermeni Soykırımı” İddialarına Karşı Aihm Kararını Örnek Gösterdi30 Kasım 2017 Perşembe 23:18
  • Steinmeier Liderleri Bir Araya Getirdi30 Kasım 2017 Perşembe 22:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti