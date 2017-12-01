Kalp Krizi Geçiren Chp’li Kadın Kolları Başkanı Kurtarılamadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvenç geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
CHP Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvenç kalp krizi geçirdi. Adana'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Güvenç açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından iç kanama geçirdiği anlaşılan Dilek Güvenç hayatını kaybetti. Güvenç'in cenazesi bugün Osmaniye'de cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Osmaniye Asri mezarlığında toprağa verilecek.
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