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Kalp Krizi Geçiren Minibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Kalp Krizi Geçiren Minibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iddiaya göre sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs, belediye otobüsüne çarptı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iddiaya göre sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs, belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 18.00 sırlarında Yalı Mahallesi 6525. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İZBAN Mavişehir durağından Ataşehir tramvay son durağı yönüne giden 35 S 00851 plakalı öğrenci servisinin sürücüsü Turan Güneş (41), seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Güneş, yol kenarında yolcu bekleyen Halil Yıldırım yönetimindeki 35 Y 0832 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Minibüs sürücüsü Turan Güneş, ambulansla kaldırıldığı Çiğli Bölge Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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