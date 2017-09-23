Kalp Krizi Geçirip Yataktan Düşen Litvanyalı Turist Öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde tatil yapan 60 yaşındaki Litvanyalı turist Adolfas Remıkıs , kalp krizi sonucu yataktan düşerek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde tatil yapan 60 yaşındaki Litvanyalı turist Adolfas Remıkıs , kalp krizi sonucu yataktan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Siteler mahallesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Bir haftalığına Marmaris ilçesine yalnız tatile gelen Litvanyalı Adolfas Remıkıs, sitelerde bir otele yerleşti. Gece odasına çekilen Remıkıs kalp krizi geçirdiği sırada yataktan düştü. Otel yetkilileri yaşlı adamın odadan çıkmadığını fark edip sağlık görevlileri ve polise haber verdi. Kapıyı açan görevliler adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Litvanyalı turistin kalp krizi geçirip yataktan düşüp hayatını kaybettiği tespit edildi. Adolfas Remıkıs'ın cenazesi Polis ve savcı işlemlerinin ardından kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.