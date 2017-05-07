Kalp Krizinden Ölen Özel Harekat Polisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Mahmut Ateş, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Mahmut Ateş, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de görev yapan evli ve iki çocuk babası 47 yaşındaki Özel Harekat Polisi Mahmut Ateş, 25 yıllık görev süresinde 2'nci şark görevi için 2 yıla yakın bir süredir Tunceli'de görev yapıyordu. 2 ay sonra görev süresi bitecek olan ve Mersin'de yaşayan ailesinin yanına dönme planları yapan Ateş, dün sabah kalp krizi geçirdi. Birlikte yaşadığı silah arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateş'in naaşı memleketi Tokat'a getirildi. Özel harekat polisi, Garipler Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dikmenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzenlenen törene Tokat Valisi Cevdet Can, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, şehit polisin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılan özel harekat polisinin yakını Kenan Hamal, Ateş'in Tokatlılar tarafından sevilen neşeli ve dürüst birisi olduğunu söyledi.