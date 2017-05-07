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Kalp Krizinden Vefat Eden Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kalp Krizinden Vefat Eden Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı
Konya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki polis memuru Kazım Yalçın, görev yaptığı Konya'nın Ahırlı ilçesinden, ailesiyle gittiği Seydişehir'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. 2 çocuk babası Yalçın'ın naaşı dün memleketi Elazığ'a getirildi. Bugün öğle namazının ardından İzzetpaşa Camii'nde Yalçın için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yalçın'ın mesai arkadaşları, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, eşi Hayriye, çocukları Damla ile Sametcan ve yakınları katıldı.

Namazın ardından cenaze aracına alınan Yalçın'ın naaşı, Gülmez Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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