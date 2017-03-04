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Kalp Krizini Erken Fark Etmek Hayat Kurtarıyor

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Kalp Krizini Erken Fark Etmek Hayat Kurtarıyor
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre; kalp krizinden ölenlerin altıda birinin, hayati önem taşıyan kalp krizi belirtilerini fark edemediklerinden öldükleri...

Kalp krizini erken fark etmek, ölüm riskini azaltıyor.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre; kalp krizinden ölenlerin altıda birinin, hayati önem taşıyan kalp krizi belirtilerini fark edemediklerinden öldükleri açıklandı. Press Association ajansının açıklamalarına göre, 2006 ve 2010 yılları arasında gerçekleşen yaklaşık 136 bin ölümcül kalp krizi vakalarında yapılan araştırmalarda, birçok hastanın erken teşhis koyulamaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kalp krizi belirtilerinin ani göğüs ağrısı veya her iki kolda da olabilecek bir uyuşukluk hissi olduğu açıklandı. Ayrıca hastaların, mide bulantısı ve nefes darlığı da yaşayabildikleri belirtildi. Ancak bazı durumlarda belirtilerin anlaşılmayıp, gözden kaçtığı belirtildi. Araştırma yapılan insanlar arasından yaklaşık olarak yüzde 16'sının ölümlerinden 4 hafta önce hastaneye gittikleri belirtildi. Ancak hastane kayıtlarında kalp krizi belirtilerine dair bir kayıt bulunmadığı aktarıldı. Hastaların bazılarında bayılma, nefes darlığı ve göğüs ağrısı belirtilerinin bir ay öncesinden görülmeye başlandığını araştırmacılar belirtti. İngiliz Kalp Vakfı yetkililerinden Profesör Jeremy Pearson, "Bu araştırma kalp krizinden ölenlerin birçoğunun bir ay öncesinden hastaneye geldiklerini ancak kalp rahatsızlığı teşhisi konulmadığını gösteriyor. Vücudun uyarılarını görmekte başarısız olmak oldukça endişe verici. Bu araştırma sonucunda doktorlar daha dikkatli olmalı. Belirtilerin gözden kaçtığı vakaların azalarak, daha çok hayat kurtarılmasına vesile olmalıdırlar" dedi.

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