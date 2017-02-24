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Kalp Sağlığı Sağlık Söyleşisi Gerçekleştirildi

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Kalp Sağlığı Sağlık Söyleşisi Gerçekleştirildi
Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde düzenlenen Kalp Sağlığı konulu sağlık söyleşisinde katılımcılar kalp sağlığı...

Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde düzenlenen Kalp Sağlığı konulu sağlık söyleşisinde katılımcılar kalp sağlığı hakkında bilgi sahibi oldu.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen sağlık söyleşisinde, Eskişehir Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol, katılımcılara kalp sağlığı konularında bilgi vererek katılımcıların konu hakkındaki sorularını cevapladı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Bilecik Belediyesi Spor Eğitmeni İlker Çınar Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol'a, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tabloyu takdim etti.

Kalp Sağlığı Sağlık Söyleşisi Gerçekleştirildi

Kalp Sağlığı Sağlık Söyleşisi Gerçekleştirildi

Kalp Sağlığı Sağlık Söyleşisi Gerçekleştirildi

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