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Kalp Sağlığı Söyleşisi

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Kalp Sağlığı Söyleşisi
Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde düzenlenecek olan sağlık söyleşisinde katılımcılar kalp sağlığı hakkında bilgi sahibi...

Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde düzenlenecek olan sağlık söyleşisinde katılımcılar kalp sağlığı hakkında bilgi sahibi olacak.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek olan sağlık söyleşisinde, Eskişehir Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol, katılımcılara kalp sağlığı konularında bilgi verecek ve konu hakkındaki soruları cevaplandıracak. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan söyleşiye tüm halkın davetli olduğu öğrenildi.

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