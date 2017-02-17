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Kalp Yetmezliği Bulunan 1 Yaşındaki Çocuk, Ambulans Uçakla İstanbul’a Gönderildi

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Kalp Yetmezliği Bulunan 1 Yaşındaki Çocuk, Ambulans Uçakla İstanbul’a Gönderildi
Gaziantep'te kalp yetmezliği tanısıyla dünyaya gelen 1 yaşındaki Abdülkadir Karaşahin, anjiyo ve kalp ameliyatı için ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

Gaziantep'te kalp yetmezliği tanısıyla dünyaya gelen 1 yaşındaki Abdülkadir Karaşahin, anjiyo ve kalp ameliyatı için ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

Gaziantep'te 33 yaşındaki Ahmet ve 27 yaşındaki Emine Karaşahin çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan ve doğuştan kalp yetmezliği tanısıyla dünyaya gelen Abdülkadir Karaşahin, tedavisi için İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 1 yaşındaki Abdülkadir Karaşahin, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

Gaziantep Sağlık Müdürlüğünün girişimleri ile umuda uçan minik Abdülkadir'e yapılan ilk muayene ve tetkiklerinin ardından anjiyo ve kalp ameliyatı yapılacağı öğrenildi.

Kalp Yetmezliği Bulunan 1 Yaşındaki Çocuk, Ambulans Uçakla İstanbul’a Gönderildi

Kalp Yetmezliği Bulunan 1 Yaşındaki Çocuk, Ambulans Uçakla İstanbul’a Gönderildi

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