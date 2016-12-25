Kalpar: “Galatasaray’a Gücümüz Yetmedi”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'a güçlerinin yetmediğini...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'a güçlerinin yetmediğini belirterek, "Galatasaray'a karşı son maçta böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Bizim açımızdan iyi bir skor olmadı. İyi de bir maç da olmadı. Buraya çok eksik yakalandık. Gerçekten bu eksiklerin arkasına sığınmak doğru değil ama önemli eksiklerimiz vardı. Ayrıca çok kolay ve basit goller yedik. Ne olursa olsun devreye 1-1 girseydik belki mağlup olurduk yine ama bu kadar farklı olmazdı. Bu kadar kolay gol yememiz dezavantaj, gücümüz yetmedi. Galatasaray'a karşı son maçta böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok. Koymuş olduğumuz hedef daha da iyi olabilirdi. Hak ettiğimiz maçlar vardı bunlardan birini kazansak daha farklı olurdu. Ne olursa olsun bunlar bahane değildir" dedi.

"Amacımız ligde kalmak"

Yeni bir takım olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Yeni kurulan takım olmanın dezavantajını yaşıyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz, bunları doğru şekilde giderirsek bu sene amacımız ligde kalmak. Bu seneki başarımız ligde kalmak olacaktır. İnanıyorum ki bunu da gerçekleştiririz. Galatasaray maçı istisna bir maç. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, oyuncularımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Video hakem açıklaması

Son günlerde gündemde olan video hakem uygulaması ile ilgili gelen bir soruya ise Kalpar, "Futbola katkı sağlayacak her şeye olumlu bakarım. Bunun da ön çalışmasının yapılması lazım. İnanıyorum ki ileriye dönük düşünceler olabilir. Önemli olan Türk futbolu için iyi, olumlu şekilde fayda sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.