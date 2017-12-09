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Kalpar: “Mücadele Gücü Yüksek Maçtı”

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Kalpar: “Mücadele Gücü Yüksek Maçtı”
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, ligin 15. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası,...

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, ligin 15. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, "Mücadele gücü yüksek maç oynandı. Gollerde güzeldi" dedi.

Kalpar, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2 Adana deplasmanından toplam 2 puan aldıklarını belirten Kalpar, daha sonra şunları söyledi:

"Üst üste 2 Adana deplasmanımız. Birisi Adana Demirspor, birisi de Adanaspor. Burada atılan 4 gol ve alınan 2 puan. Adana Demirspor'da da 2 puan kaybettik. Burada da mağlup durumdayken 2-2'yi yakaladık. 1 puan aldık. Deplasmanda kaybetmek çok önemli ama kazanmak daha önemli. Buradan alınan 1'er puan çok önemli. Buradan alınan puanlar kötü değil ama bizim içeride kaybettiğimiz Bolu maçı bizi etkiledi. İki takımı da kutlamak istiyorum. Mücadele gücü yüksek maç oynandı. Gollerde güzeldi. Burada puan alarak dönmek önemli. Kaçırdığımız pozisyonlar gol olsaydı 3 puan ile ayrılabilirdik. Adanaspor oyuncularını ve kendi oyuncularımı kutluyorum."

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