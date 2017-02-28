Kaman Emniyetinden Kaçak Tütün Ve Nargile Operasyonu

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda tütün ve özel yapılmış kaçak nargile tütünü ele geçirilirken...

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda tütün ve özel yapılmış kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gelir kaynakları terör örgütlerine aktarılan kaçak tütünlere yönelik operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda ilçe merkezinde 40 kilogram içilmeye hazır kıyılmış kaçak tütün ve 150 kutu nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak tütünlerle birlikte yakalanan şüpheli M.K, B.İ., A.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.