Kaman Ve Çiçekdağı İlçelerinde Kudüs Protestosu

AK Parti Teşkilatları tarafından Kaman ve Çiçekdağı İlçelerinde ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları protesto edildi.

AK Parti Teşkilatları tarafından Kaman ve Çiçekdağı İlçelerinde ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları protesto edildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Kudüs protestosuna AK Parti İlçe Başkanı Necati Çolak, AK Parti İlçe Yönetimi üyeleri, STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mesut Tekeli, insanlığın vicdanının yaralandığını ve bölgedeki sorunların derinleştiğini söyledi.

Gençlik Kolları Başkanı Tekeli açıklamasında, "İslam'ın harem-ı izzeti olan Kudüs" ü tacize teşebbüs edenler Türkü, Arabı, Kürdü ve Müslümanlar da Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiği görülecektir. Türkiye'nin Peygamberler Şehri Kudüs'ün mahremiyetine yönelik saldırı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Çiçekdağı'ndaki protesto ise İlçe Merkez Camii önünde gerçekleşen protestoya ise AK Parti Çiçekdağı İlçe Yönetimi, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Grup adına konuşan AK Parti Çiçekdağı Gençlik Kolları Başkanı Zafer Us, Kudüs'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın aldığı kararın bölgedeki barış ve istikrar ortamını bozmak için alındığını savunan Us, "Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir" diye konuştu.